ANP Gesink kopman van LottoNL-Jumbo in Australië

NIEUWEGEIN - Robert Gesink is de kopman van wielerploeg LottoNL-Jumbo in de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Race. Hij krijgt in Australië hulp van zijn ploeggenoten Bert-Jan Lindeman, Enrico Battaglin, Alexey Vermeulen, Robert Wagner, Koen Bouwman en Paul Martens.

Door ANP - 29-12-2016, 17:50 (Update 29-12-2016, 17:50)

De Tour Down Under begint op 17 januari in Unley. Na zes etappes eindigt de wedstrijd in Adelaide. Daarna reist de Nederlandse wielerploeg naar Melbourne, waar op 29 januari de Cadel Evans Great Ocean Race van start gaat.

George Bennett kampt nog met de naweeën van de ziekte van Pfeiffer. Hij heeft de training weer hervat, maar het is nog niet bekend wanneer de coureur uit Nieuw-Zeeland zijn rentree in het peloton kan maken.