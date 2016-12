Kramer onttroont Nuis op 1500 meter

HEERENVEEN - Sven Kramer heeft donderdag in Thialf de Nederlandse titel op de 1500 meter heroverd. De dertigjarige Fries, die woensdag bij de NK afstanden in Heerenveen al de 5000 meter won, eindigde in de achtste rit in een tijd van 1.45,82. Daaraan kon daarna ploeggenoot Kjeld Nuis verrassend genoeg niet tippen. De onttroonde titelhouder moest met zilver genoegen nemen met een tijd van 1.46,05. De 21-jarige Patrick Roest, ook van Team LottoNL-Jumbo, pakte brons (1.46,15).

Door ANP - 29-12-2016, 19:04 (Update 29-12-2016, 19:04)

De top drie van het klassement mag in februari meedoen aan de 1500 meter bij de WK afstanden in Gangneung, waar in 2018 het olympisch schaatstoernooi wordt afgewerkt.