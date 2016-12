Nadal viert geslaagde rentree

ABU DHABI - Rafael Nadal heeft donderdag een geslaagde rentree op de tennisbaan gevierd. De Spanjaard bleef de Tsjech Tomas Berdych de baas (6-0 6-4) tijdens zijn eerste optreden op de Mubadala World Tennis Championship.

29-12-2016

Het was het eerste optreden van Nadal sinds hij het seizoen in oktober met een polsblessure voortijdig moest beëindigen. De Canadees Milos Raonic is zijn volgende tegenstander in de halve finale van het toernooi in Abu Dhabi. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Schot Andy Murray en de Belg David Goffin.