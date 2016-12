Shiffrin wint opnieuw op de slalom

SEMMERING - Mikaela Shiffrin heeft donderdag in het Oostenrijkse Semmering de slalom op haar naam geschreven en boekte daarmee een nieuw record. De Amerikaanse skiester won haar twaalfde slalom op rij in de wereldbeker. Dat was nog nooit iemand in die discipline gelukt.

Door ANP - 29-12-2016, 19:43 (Update 29-12-2016, 19:43)

De 21-jarige Shiffrin hield de Slowaakse Veronika Velez Zuzulova en de Zwitserse Wendy Holdener achter zich. Die werden respectievelijk tweede en derde.

De Amerikaanse verkeert dit winterseizoen in uitstekende vorm. Zo won ze woensdag nog voor de tweede dag op rij een reuzenslalom.