ANP Van Gerwen en Van Barneveld in actie op WK

LONDEN - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen vrijdag weer in actie op het WK. De beste twee Nederlandse darters gaan voor een plaats in de halve finales van de mondiale eindstrijd in Londen.

Door ANP - 30-12-2016, 4:32 (Update 30-12-2016, 4:32)

De als eerste geplaatste Van Gerwen vervolgt zijn jacht op de wereldtitel met een kwartfinale tegen Daryl Gurney uit Nieuw-Zeeland. Van Barneveld staat voor een clash met Phil Taylor. Die dartsklassieker is een herhaling van de WK-finales van 2006 en 2007. Van Barneveld versloeg de zestienvoudig wereldkampioen in de eindstrijd van 2006 en moest een jaar later zijn meerdere erkennen in de Engelse dartslegende.

Beide Nederlanders komen pas vrijdagavond in actie. De twee andere kwartfinales worden vrijdagmiddag afgewerkt. Wereldkampioen Gary Anderson stuit dan op Dave Chisnall en Peter Wright neemt het op tegen James Wade.