ANP Michel Mulder meldt zich af voor 1000 meter

HEERENVEEN - Michel Mulder heeft zich vrijdag afgemeld voor de 1000 meter bij de NK afstanden in Heerenveen. De dertigjarige sprinter van Team Victorie moet door een liesblessure aan de kant blijven. Daardoor kan de regerend olympisch kampioen op de 500 meter onder meer deelname aan de EK sprint (volgend weekeinde in Heerenveen) en de WK afstanden in februari in Zuid-Korea vergeten.

Door ANP - 30-12-2016, 13:52 (Update 30-12-2016, 13:52)

Mulder, die bij Sotsji 2014 tevens olympisch brons pakte op de 1000 meter, begon na enig blessureleed al met een trainingsachterstand aan dit seizoen. Hij wist zich bij de KNSB Cup niet te plaatsen voor de eerste vier wereldbekers. Dankzij een aantal afzeggingen mocht hij eerder deze maand in Astana en Heerenveen nog wel in actie komen. Succes bleef echter uit.

Mulder hoopte bij de NK afstanden alsnog zijn seizoen te redden. Met de zesde plek op de 500 meter (35,23) greep hij woensdag echter al naast het eerste ticket voor de WK afstanden. Bij de NK sprint (20-22 januari in Thialf) kan Mulder zich nog wel kwalificeren voor de WK sprint in Calgary (27-28 februari).