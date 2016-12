Veldrijdster De Jong sluit jaar in stijl af

BREDENE - Veldrijdster Thalita de Jong heeft het jaar in stijl afgesloten. De wereldkampioene schreef vrijdag de Sylvestercross in Bredene op haar naam. De 23-jarige Brabantse was oppermachtig aan de Belgische kust.

Door ANP - 30-12-2016, 16:31 (Update 30-12-2016, 16:31)

De Jong nam na de start direct het initiatief en bepaalde het tempo in de wedstrijd. Alleen de Belgische veterane Ellen Van Loy kon De Jong volgen. In de voorlaatste ronde moest ook de 36-jarige Van Loy passen, waarna De Jong onbedreigd solo naar de winst reed. Jolien Verschueren, ook een Belgische, kwam als derde over de streep.

,,Op twee ronden van het einde ging ik versnellen en toen moest Van Loy er ook af'', vertelde de Nederlandse wereldkampioene. ,,Ik kon het hoge tempo een tijdlang vasthouden, waardoor ik het jaar met een zege afsluit.''