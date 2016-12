Kraft wint openingswedstrijd 'Vierschansen'

OBERSTDORF - Stefan Kraft heeft vrijdag de openingswedstrijd van de Vierschansentournee gewonnen. De 23-jarige schansspringer uit Oostenrijk zegevierde in Oberstdorf met sprongen van 139 en 134,5 meter, goed voor een totaal van 308 punten. Kamil Stoch, de tweevoudig olympisch kampioen van Sotsji 2014, eindigde op de Duitse schans als tweede met 305,2 punten.

De Pool leverde sprongen af van 137 en 135 meter. De derde plaats in Oberstdorf was voor Michael Hayböck, landgenoot van Kraft. De tweede wedstrijd van de Vierschansentournee is traditioneel op nieuwjaarsdag in Garmisch-Partenkirchen. Daarna volgen wedstrijden in Innsbruck (woensdag) en Bischofshofen (volgende week vrijdag).

Vorig jaar won de Sloveen Peter Prevc de befaamde schansspringtournee, in het seizoen 2014-2015 zegevierde Kraft. Hij begon de Vierschansentournee toen ook met winst in Oberstdorf.