ANP Verbij pakt Nuis titel af op 1000 meter

HEERENVEEN - Kai Verbij heeft Kjeld Nuis vrijdag bij de NK afstanden verrassend onttroond als kampioen op de 1000 meter. De sprinter van Team Plantina reed in de elfde en laatste rit de beste tijd: 1.08,22. Viervoudig titelhouder Nuis moest genoegen nemen met zilver (1.08,54). Ronald Mulder pakte brons met een tijd van 1.09,40.

Door ANP - 30-12-2016, 20:03 (Update 30-12-2016, 20:03)

De top drie van het klassement verdiende een ticket op dit onderdeel voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Op basis van het fictieve klassement over de 500 en 1000 meter plaatsten Verbij, Nuis en Mulder zich eveneens voor het EK sprint volgend weekeinde in Thialf. Dai Dai Ntab, de winnaar van de 500 meter, eindigde op de 1000 meter als tiende (1.09,94) en greep daardoor naast een EK-ticket.

Koen Verweij belandde op de 1000 meter op de vierde plek (1.09,48). Een dag eerder had hij als nummer vier op de 1500 meter ook al net kwalificatie voor de WK afstanden gemist.

Favoriet

Nuis was vooraf de grote favoriet op de 1000 meter. De prijsvechter van Team LottoNL-Jumbo schreef dit seizoen al drie wereldbekerwedstrijden op deze afstand op zijn naam. Bijna drie weken geleden verbeterde hij nog bijna het baanrecord van de Rus Pavel Koelizjnikov (1.08,16) met een tijd van 1.08,21.

Zo snel was Nuis, die donderdag ook al zijn titel op de 1500 meter verloor (zilver), vrijdag in Thialf niet en Verbij na hem evenmin. De Nederlandse kampioen op de sprintvierkamp veroverde niettemin zijn eerste nationale titel op de 1000 meter. Dat succes kon Verbij goed gebruiken na zijn matige 500 meter op woensdag, waarin hij zijn titel en een WK-ticket op deze afstand verspeelde (vijfde in 34,98).