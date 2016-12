Vijfde titel op rij voor Schouten

ANP Vijfde titel op rij voor Schouten

HEERENVEEN - Met een daverende eindsprint heeft Irene Schouten vrijdag bij de NK afstanden in Heerenveen haar Nederlandse titel op de massastart geprolongeerd. Voor de blonde marathonschaatsster was het haar vijfde triomf op rij in deze discipline. Sinds de invoering van dit onderdeel in het seizoen 2012-2013 eindigde Schouten steeds als eerste.

Door ANP - 30-12-2016, 20:44 (Update 30-12-2016, 20:44)

In de enerverende race ging Melissa Wijfje na twaalf van de zestien ronden op avontuur. De rijdster van Justlease.nl kreeg een royale voorsprong en leek op weg naar de overwinning. Op het laatste rechte stuk viel de uitgeputte Wijfje echter vrijwel stil, waardoor Schouten dankzij haar befaamde eindsprint alsnog kon zegevieren. Shorttrackster Suzanne Schulting eindigde als derde.