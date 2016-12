Hekman troeft Stroetinga af

ANP Hekman troeft Stroetinga af

HEERENVEEN - Gary Hekman heeft vrijdag bij de NK afstanden in Heerenveen de Nederlandse titel veroverd op de massastart. Na zestien ronden was hij in de eindsprint drievoudig kampioen Arjan Stroetinga met miniem verschil de baas. De winnaar en de nummer twee waren op de streep met het blote oog nauwelijks te onderscheiden. Jan Blokhuijsen pakte brons.

Door ANP - 30-12-2016, 21:05 (Update 30-12-2016, 21:05)

Hekman is evenals Irene Schouten, de winnares bij de vrouwen, nog niet zeker van deelname aan de massastart tijdens de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Beiden nemen dankzij hun overwinning bij de NK al wel een prominente plaats in de voorlopige WK-selectie van bondscoach Geert Kuiper in.

Jorrit Bergsma, die eerder dit seizoen tijdens de tweede wereldbeker in Japan de massastart won, liet de afsluitende wedstrijd van de NK afstanden aan zich voorbijgaan. De Fries had een paar uur eerder tot zijn grote vreugde de 10.000 meter op zijn naam geschreven.