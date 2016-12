Verdeling schaatstickets na NK afstanden

ANP Verdeling schaatstickets na NK afstanden

HEERENVEEN - Na de NK afstanden, die vrijdagavond eindigden in Thialf, zijn de Nederlandse schaatsers bekend die bij de EK allround, EK sprint (beide volgend weekeinde in Heerenveen) en de WK afstanden in Zuid-Korea (9-12 februari) op de individuele nummers aan de start verschijnen. Bondscoach Geert Kuiper zal in een later stadium de rijders aanwijzen die tijdens de wereldtitelstrijd op de olympische baan in Gangneung mogen uitkomen op de ploegachtervolging en de massastart.

Door ANP - 30-12-2016, 21:38 (Update 30-12-2016, 21:38)

Het deelnemersveld van Oranje ziet er als volgt uit:

EK allround: Wüst, De Jong, Nauta (vrouwen), Kramer, Blokhuijsen, Douwe de Vries (mannen).

EK sprint: Ter Mors, Leenstra, Schulting (vrouwen), Verbij, Nuis, Ronald Mulder (mannen).

WK afstanden, vrouwen: 500 m: Ter Mors, Van den Brandt, Das; 1000 m: Ter Mors, Leenstra, Wüst; 1500 m: Wüst, Ter Mors, Leenstra; 3000 m: Wüst, De Jong, Nauta; 5000 m: Kleibeuker, De Jong.

Mannen, 500 m: Ntab, Ronald Mulder, Smeekens; 1000 m: Verbij, Nuis, Ronald Mulder; 1500 m: Kramer, Nuis, Roest; 5000 m: Kramer, Bergsma, Douwe de Vries; 10.000 meter: Bergsma, Kramer.