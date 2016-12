Van Barneveld ruikt kans tegen Van Gerwen

LONDEN - Raymond van Barneveld ziet kansen voor zichzelf in zijn confrontatie op nieuwjaarsdag met topfavoriet Michael van Gerwen in de halve finales van het WK darts. Vorig jaar troffen de Nederlandse giganten elkaar ook al in Alexandra Palace, toen in de derde ronde, met de routinier uit Den Haag als verrassende winnaar. ,,Als je goed je hoofd erbij houdt, wat ik vorig jaar deed, dan krijg je kansen tegen Michael. En die moeten er dan in'', zei 'Barney' na zijn overwinning op recordkampioen Phil Taylor in de kwartfinale (5-3).

Door ANP - 31-12-2016, 1:03 (Update 31-12-2016, 1:03)

Van Barneveld zag op dit WK dat tegenstanders van Van Gerwen het vaak lieten afweten. ,,Ze misten op cruciale momenten dubbels. Als je die wel raakt, zet je hem aan het denken. Ik heb al een paar keer laten zien dat ik Michael kan verslaan. Laat de beste zondag maar winnen'', aldus de vijfvoudig wereldkampioen, die tegen Taylor hoge pieken afwisselde met diepe dalen.

,,Soms miste ik alles en verpestte ik al mijn kansen, op andere momenten gooide ik geweldige finishes van 167 en 120. Ik was heel blij toen die beslissende bulls-eye binnenviel. Ik heb de beste darter ooit verslagen.''