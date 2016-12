Bertens begint nieuwe jaar tegen Davis

AUCKLAND - Tennisster Kiki Bertens begint het nieuwe jaar tegen Lauren Davis. De als vijfde geplaatste Nederlandse treft de Amerikaanse in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland, blijkt uit het zaterdag gepresenteerde speelschema. Het toernooi in Auckland begint maandag.

Door ANP - 31-12-2016, 12:00 (Update 31-12-2016, 12:00)

Bertens is de nummer 22 van de wereld, Davis staat 61e. Vorig jaar troffen beide speelsters elkaar ook in Auckland. Bertens won toen, in de kwalificaties, met 6-4 6-2. De beste tennisster van Nederland doet voor de vierde keer mee aan het toernooi in Auckland. Ze verloor in 2015 en 2016 in de eerste ronde. In 2012 bereikte Bertens de kwartfinales.

Als Bertens wint, treft ze de Japanse Kurumi Nara of de Duitse Antonia Lottner. De Amerikaanse Serena Williams is bij het toernooi in Nieuw-Zeeland als eerste geplaatst, haar zus Venus als tweede.