Murray besluit 2016 met zege op Raonic

ABU DHABI - Andy Murray is op het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi als derde geëindigd. De Schotse nummer één van de wereld versloeg zaterdag in de strijd om het brons de Canadees Milos Raonic met 6-3 7-6 (6). Later op zaterdag gaat de finale van het invitatietoernooi tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Belg David Goffin. Goffin had vrijdag verrassend van Murray gewonnen.

Door ANP - 31-12-2016, 13:51 (Update 31-12-2016, 13:51)

,,Het is prettig om het jaar met een zege te besluiten. Dit was bovendien een goede partij om te werken aan mijn returns, aangezien Milos over een geweldige service beschikt'', aldus Murray, die vrijdag werd geridderd door Queen Elizabeth II, en zich voortaan 'Sir' mag noemen. ,,Het is leuk om op die manier het nieuwe jaar in te gaan, maar ik voel me nog steeds gewoon Andy Murray.''