Titelfavoriet Australië buigt in Hopman Cup

ANP Titelfavoriet Australië buigt in Hopman Cup

PERTH - Titelverdediger Australië is zondag op de eerste dag van de Hopman Cup, het officieuze WK tennis voor gemengde landenteams, onderuitgegaan tegen Spanje.

Door ANP - 1-1-2017, 11:04 (Update 1-1-2017, 16:22)

Nick Kyrgios begon voortvarend voor de Australiërs met een overtuigende zege op Feliciano Lopez (6-3 6-4). Lara Arruabarrena bracht de stand in evenwicht door af te rekenen met Daria Gavrilova (7-5 6-1).

In het beslissende gemengd dubbelspel bogen de favorieten Gavrilova en Kyrgios voor Arruabarrena en Lopez in twee verkorte sets: 0-4 2-4.

Zesvoudig winnaar Amerika opende de Hopman Cup in Perth met een zege op Tsjechië. Coco Vandeweghe zette het Amerikaanse team op voorsprong door Lucie Hradecka met 6-4 6-2 te verslaan. Jack Sock maakte er 2-0 van, hoewel hij beduidend meer weerwerk kreeg van Adam Pavlasek: 7-5 3-6 6-3. In het gemengd dubbel was het Amerikaanse koppel ook te sterk (2-4 4-2 4-1).