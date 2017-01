Schaatsster Schouten prolongeert marathontitel

HEERENVEEN - Schaatsster Irene Schouten heeft zondag haar Nederlandse titel op de marathon op kunstijs geprolongeerd. Na honderd ronden in Thialf was de 24-jarige Andijkse opnieuw de beste, net als vorig jaar op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Schouten won de sprint van het kopgroepje van vier schaatssters, dat gedurende de race een ronde voorsprong had gepakt.

Door ANP - 1-1-2017, 17:13 (Update 1-1-2017, 17:13)

De titelverdedigster had in ploeggenote Carien Kleibeuker een sterke gangmaakster mee. De 38-jarige Kleibeuker, die afgelopen week tijdens de NK afstanden in Thialf de 5000 meter won, hield het tempo hoog en lanceerde Schouten bij het ingaan van de laatste ronde. De favoriete maakte het af, voor Janneke Ensing (zilver) en Lisa van der Geest (brons).