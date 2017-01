Haase opent 2017 in Doha tegen Goffin

DOHA - Tennisser Robin Haase opent het nieuwe seizoen maandag in Doha tegen David Goffin. De 29-jarige Hagenaar treft de als vierde geplaatste Belg op het centercourt, na de openingspartij van de Servische titelverdediger Novak Djokovic.

Door ANP - 1-1-2017, 21:14 (Update 1-1-2017, 21:14)

Haase begon het tennisseizoen vorig jaar ook in Doha. Toen strandde hij in de tweede ronde tegen de Spanjaard Rafael Nadal. In Goffin treft Haase maandag op het hardcourt in Qatar de nummer elf van de wereld. De Belg verraste vorige week nog de nummer één van de wereld, Andy Murray, op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Goffin verloor daar de finale van Nadal.