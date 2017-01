Al-Attiyah wint eerste etappe bij auto's

RESISTENCIA - Nasser Al-Attiyah heeft maandag de eerste etappe in de Dakar Rally van 2017 bij de auto's gewonnen. De Toyota-coureur uit Qatar legde de klassementsproef van 39 kilometer tussen de Paraguayaanse hoofdstad Asunción en Resistencia af in 25 minuten en 41 seconden. Daarmee was hij 24 seconden sneller dan de Spanjaar Xavier Pons in de Ford. Een andere Spanjaard, Nani Roma, werd in een Toyota derde op 29 seconden.

Door ANP - 2-1-2017, 18:45 (Update 2-1-2017, 18:45)

De Fransman Stéphane Peterhansel mocht maandag als winnaar van 2016 als eerste vertrekken. De Franse Peugeot-coureur kwam echter niet verder dan de twaalfde tijd op 1.34 van Al-Attiyah. Erik van Loon was met zijn Toyota de beste Nederlander op de tiende plek. Hij gaf 1.22 toe.