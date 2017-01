'Wehrlein naar Sauber'

LONDEN - De Duitse autocoureur Pascal Wehrlein rijdt dit jaar voor Sauber in de Formule 1. De gezaghebbende vakmagazines Autosport en Motorsport meldden dinsdag op hun websites dat er een akkoord is bereikt tussen rijder en renstal.

Door ANP - 3-1-2017, 13:09 (Update 3-1-2017, 13:09)

Wehrlein neemt bij het Zwitserse team het stoeltje over van de Braziliaan Felipe Nasr. De jonge Duitser was vorig jaar actief voor het achterhoedeteam Manor, maar was ook reserve bij het topteam van Mercedes.

Zijn overgang naar Sauber brengt de stap van Valtteri Bottas naar Mercedes weer een stap dichterbij. De Duitse renstal heeft in zijn zoektocht naar de opvolger van de onverwacht gestopte wereldkampioen Nico Rosberg al duidelijke interesse getoond in de Fin. Er is zelf al geboden op hem bij zijn huidige werkgever Williams.