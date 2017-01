Nadal wint eerste ATP-duel na rentree

BRISBANE - Rafael Nadal heeft na het invitatietoernooi in Abu Dhabi nu ook zijn officiële rentree op de ATP-tour met een zege gevierd. In Brisbane was de dertigjarige Spanjaard met 6-3 6-3 te sterk voor Aleksandr Dogopolov uit Oekraïne. In de tweede ronde treft hij Mischa Zverev uit Duitsland.

Door ANP - 3-1-2017, 15:32 (Update 3-1-2017, 15:32)

Nadal moest zijn seizoen in oktober voortijdig beëindigen vanwege een polsblessure. Vorige week maakte hij zijn rentree in Abu Dhabi waar hij achtereenvolgens van Tomas Berdych, Milos Raonic en David Goffin won en de eindzege voor zich opeiste.