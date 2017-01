Tess Wester: ’lekker op weg’ naar de wereldtop

Foto AFP/Jonathan Nackstrad Tess Wester tijdens de EK-wedstrijd tegen Zweden. ,,We zijn op dat toernooi echt boven onszelf uitgestegen.”

ALKMAAR/BIETIGHEIM - Met hun historische zilveren medaille op het WK in Denemarken veroverden de handbalvrouwen in december 2015 de harten van de Nederlandse sportliefhebbers. In de maanden die volgden bloeide de liefde verder op. Voor het eerst plaatste Oranje zich voor de Olympische Spelen en met een tweede plek op het EK was er twee weken geleden opnieuw succes op een eindtoernooi. Keepster Tess Wester, een van de boegbeelden en publiekslievelingen van de ploeg, blikt terug en kijkt vooruit.

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 16:07 (Update 3-1-2017, 16:10)

Met haar club...