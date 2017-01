Velez Zuzulova stopt fraaie reeks Shiffrin

ANP Velez Zuzulova stopt fraaie reeks Shiffrin

ZAGREB - Skiester Veronika Velez Zuzulova heeft dinsdag de slalom van Zagreb op haar naam geschreven. De Slowaakse klopte over twee manches haar landgenote Petra Vlhova. Sarka Strachova uit Tsjechië eindigde als derde.

Door ANP - 3-1-2017, 17:26 (Update 3-1-2017, 17:26)

Velez Zuzulova profiteerde van een zeldzaam foutje van Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse skiede bij de eerste omloop over een paaltje en haalde de eindstreep niet. Ze was al twaalf wereldbekerwedstrijden op rij ongeslagen op de slalom. Dat is een record bij de vrouwen in één discipline.