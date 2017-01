IAAF geeft Russen zicht op competitie

MONACO - Russische atleten kunnen weer voorzichtig aan deelname aan internationale wedstrijden denken. De internationale atletiekbond IAAF heeft dinsdag richtlijnen gepresenteerd waaraan ze moeten voldoen om als neutraal atleet te mogen sporten. Zo moeten ze aantonen dat ze niet betrokken zijn geweest bij dopingpraktijken van de Russische bond.

Door ANP - 3-1-2017, 18:49 (Update 3-1-2017, 19:50)

Verder moeten de atleten kunnen aantonen dat niemand uit hun begeleidingsteam een dopingverleden heeft en moeten ze zich door een onafhankelijke organisatie laten testen. Daartoe heeft de IAAF al een testprogramma opgericht, de IRTP. Daar doen nu vijftig Russische atleten aan mee en dat worden er binnenkort meer dan zestig.

Deelname aan dat testprogramma is echter niet voldoende. De IAAF kijkt ook onder meer naar het bewijs uit het McLaren-rapport.

,,We blijven manieren vinden om parallelle en geloofwaardige testsystemen te creëren voor Russische atleten'', verklaart IAAF-voorzitter Sebastian Coe. ,,De Russische atleten zijn in de kou gezet door een systeem dat hen had moeten beschermen.''

Aanvragen van atleten worden behandeld door het Doping Review Board van de IAAF. Als een atleet weer aan internationale wedstrijden mag deelnemen als neutraal atleet, betekent dat nog niet dat hij of zij ook wordt toegelaten. ,,Uitnodigingen om aan eendaagse evenementen deel te nemen worden door de organisatoren vergeven'', stelt de IAAF

Russische atleten zijn sinds november 2015 uitgesloten van internationale deelname vanwege bewezen systematisch dopinggebruik, waardoor er geen Russische atleten deelnamen aan de Olympische Spelen. Alleen verspringster Daria Klisjina mocht wel meedoen aangezien zij al jaren in de Verenigde Staten woont en daar ook haar dopingtests onderging.