Mercedes presenteert nieuwe auto 23 februari

ANP Mercedes presenteert nieuwe auto 23 februari

LONDEN - Mercedes zal de nieuwe raceauto voor het komende seizoen in de Formule 1 op 23 februari presenteren. Op de website van de renstal staat dat op die datum op het circuit van Silverstone ,,het racemonster aan de wereld wordt getoond.'' Ferrari volgt een dag later met zijn nieuwe wagen.

Door ANP - 4-1-2017, 12:42 (Update 4-1-2017, 12:42)

Enkele dagen na die presentaties beginnen op het circuit in Barcelona de testraces voor het nieuwe seizoen. Die duren tot 2 maart. De eerste race is 26 maart in het Australische Melbourne.

Mercedes won afgelopen seizoen negentien van de 21 races. Het is nog altijd niet duidelijk wie de plek inneemt van wereldkampioen Nico Rosberg, die onlangs zijn afscheid aankondigde. ,,Ik hoop dat we net zo succesvol zullen zijn als in 2016 '', aldus teambaas Toto Wolff in een nieuwjaarsboodschap.