Slechte start Cilic in Chennai

ANP Slechte start Cilic in Chennai

CHENNAI - Marin Cilic is het tennisjaar 2017 slecht begonnen. De nummer zes van de wereld verloor in het Indiase Chennai in de tweede ronde van de Slowaak Jozef Kovalik, die een bescheiden 117e plaats op de wereldranglijst bezet. De Kroaat had in de eerste ronde een bye.

Door ANP - 4-1-2017, 17:53 (Update 4-1-2017, 17:53)

Kovalik won de eerste set na een tiebreak, verloor de tweede met 7-5, maar was in de derde set met 7-5 de baas over de als eerste geplaatste Cilic. De 24-jarige Slowaak krijgt in de kwartfinales te maken met de vier jaar jongere Rus Daniil Medvedev.