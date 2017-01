Murray naar kwartfinales in Doha

DOHA - Andy Murray heeft woensdag niet zonder moeite de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi in Doha. De nummer één van de wereld versloeg de Oostenrijker Gerald Melzer in twee lange sets: 7-6 (6) en 7-5.

Door ANP - 4-1-2017, 20:05 (Update 4-1-2017, 20:05)

De Schotse toptennisser verspeelde in de tiebreak van de eerste set een ruime voorsprong. Hij was net op tijd weer bij de les. Ook in de tweede set bood Melzer, de nummer 68 van de wereldranglijst, goed partij. Murray (29) liet zich echter in zijn eerste ATP-duel met de drie jaar jongere Oostenrijker net niet verrassen. Na 2 uur en 23 minuten mocht de titelfavoriet de felicitaties in ontvangst nemen van Melzer.

Voor Murray was het zijn 26e zege op rij in een officieel duel. Hij is ongeslagen sinds zijn nederlaag in de kwartfinales van de US Open tegen de Japanner Kei Nishikori. Murray won zijn laatste vijf toernooien en onttroonde zo de Serviër Novak Djokovic als aanvoerder van de wereldranglijst.

Murray speelt in de kwartfinale tegen de Spanjaard Nicolas Almagro.