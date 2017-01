Oud-golfkampioen Westner overleden

KAAPSTAD - De voormalige Zuid-Afrikaanse topgolfer Wayne Westner is woensdag bij een schietincident in het huis van zijn gewezen vrouw in Pennington, ten zuiden van Durban, om het leven gekomen. De tweevoudige winnaar op de European Tour had een schotwond in zijn hoofd. Een pistool lag naast zijn lichaam. De Zuid-Afrikaanse politie gaat uit van zelfdoding. Westner was 55 jaar.

Door ANP - 4-1-2017, 21:44 (Update 4-1-2017, 21:44)

Westner won de titel op het Zuid-Afrikaans Open in 1988 en 1991. Met zijn landgenoot Ernie Els pakte hij in 1996 de hoofdprijs in de World Cup of Golf. In 1998 moest hij stoppen met golf nadat hij bij een toernooi in Portugal zijn enkelbanden scheurde.

,,Dit is een droevige dag'', liet Els weten. ,,Onze vriend Wayne Westner is gestorven. Bedankt voor de geweldige herinneringen mijn vriend.''