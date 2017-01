Al-Attiyah valt uit in Dakar Rally

SAN SALVADOR DE JUJUY - De Dakar Rally is na drie etappes al een belangrijke kandidaat voor de eindzege in het autoklassement kwijt. Tweevoudig winnaar Nasser Al-Attiyah gaat donderdag niet meer van start in de vierde rit van de woestijnrally door Zuid-Amerika. De Toyota van de autocoureur uit Qatar is te zwaar beschadigd.

Door ANP - 5-1-2017, 10:34 (Update 5-1-2017, 10:34)

Teammanager Jean-Marc Fortin bevestigde donderdag de opgave van Al-Attiyah, die in de rit van woensdag naar San Salvador de Jujuy in een kuil reed en een van zijn wielen brak op een steen. De Qatarees wist het bivak te halen, maar wel op grote achterstand. Bij nadere inspectie bleek het chassis van de Toyota Hilux te zwaar beschadigd om de rally te kunnen voortzetten.

Al-Attiyah won de Dakar Rally in 2011 en 2015. Hij boekte deze editie winst in de eerste etappe.