VS ongeslagen naar finale Hopman Cup

ANP VS ongeslagen naar finale Hopman Cup

PERTH - Het tennisteam van de Verenigde Staten heeft donderdag de derde zege op rij geboekt in de Hopman Cup en gaat daardoor ongeslagen naar de finale van het gemengde landentoernooi. De VS stonden dinsdag na de tweede speeldag bovenaan in groep B en waren daardoor al zeker van een finaleplaats. Donderdag waren de tennissers opnieuw in topvorm. Deze keer moest gastland Australië buigen: 2-1.

Door ANP - 5-1-2017, 16:04 (Update 5-1-2017, 16:57)

Nick Kyrgios leed de eerste nederlaag voor de uittredend kampioen. Hij verloor kansloos met tweemaal 6-2 van Jack Sock. De Australische Daria Gavrilova bracht de tussenstand vervolgens in evenwicht door haar partij van Coco Vandeweghe te winnen (6-3 4-6 7-5). In het afsluitende gemengd dubbel, waarin Matthew Ebden zijn Australische landgenoot Kyrgios verving, brachten Sock en Vandeweghe de Verenigde Staten het winnende punt. Zij versloegen Ebden en Gavrilova met 4-1 4-1.

De Amerikanen wonnen eerder van Tsjechië (3-0) en Spanje (3-0). Ze spelen zaterdag de finale tegen Zwitserland of Frankrijk. De twee landen strijden vrijdag om de laatste finaleplek. De Verenigde Staten wonnen de Hopman Cup al zes keer.

Eerder op donderdag stonden Spanje en Tsjechië tegenover elkaar. Beide landen konden in de derde en laatste groepsronde al geen gooi meer doen naar de finale. De Spaanse tennissers wonnen het duel met 2-1. Lucie Hradecka zette Tsjechië op voorsprong door Lara Arruabarrena te kloppen (6-2 6-4). Feliciano López versloeg daarop Adam Pavlasek (7-6 (5) 6-4) en trok de stand weer gelijk. Het Spaanse duo besliste het gemengd dubbelspel in hun voordeel: 4-2 4-1.