ANP Basketballers Houston slaan op valreep toe

NEW YORK - In de professionele basketbalcompetitie van de Verenigde Staten (NBA) heeft Houston Rockets donderdag op de valreep alsnog gewonnen van Oklahoma City. Het werd 118-116. De Braziliaan Nene maakte in de laatste seconden met twee vrije worpen het verschil.

Door ANP - 6-1-2017, 8:16 (Update 6-1-2017, 8:16)

James Harden verzorgde de inleiding voor de beslissende actie van Nene. Uit zijn pass kon de Braziliaan nog slechts onreglementair van een score worden afgehouden. Dat leidde tot de strafworpen.