ANP Frankrijk in finale Hopman Cup

PERTH - Frankrijk is zaterdag de tegenstander van de Verenigde Staten in de finale van de Hopman Cup. Het Franse tennisteam plaatste zich vrijdag ten koste van Zwitserland voor de eindstrijd van het gemengde landentoernooi. Roger Federer en Belinda Bencic werden met 2-1 aan de kant gezet.

Door ANP - 6-1-2017, 15:30 (Update 6-1-2017, 15:30)

Federer, die na zes maanden blessureleed in Perth zijn rentree had gemaakt, begon voortvarend aan zijn enkelpartij tegen Richard Gasquet en zette Zwitserland met 6-1 en 6-4 op voorsprong. Kristina Mladenovic trok de stand gelijk door Bencic in drie sets te verslaan: 6-4 2-6 6-3. Het Franse duo was in het gemengd dubbel vervolgens sterker dan hun Zwitserse opponenten: 4-2 4-2.

De Verenigde Staten wonnen de Hopman Cup al zes keer. Frankrijk schreef het toernooi eenmaal achter de naam.