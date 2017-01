Ronald Mulder na 500 meter aan leiding bij EK

HEERENVEEN - Ronald Mulder heeft vrijdag bij de Europese kampioenschappen sprint in Heerenveen de 500 meter op zijn naam geschreven. De Nederlandse schaatser was in een rechtstreeks duel in Thialf net wat rapper dan de Rus Roeslan Moerasjov: 34,87 om 34,88 seconden. De Duitser Nico Ihle eindigde met 34,95 als derde.

Door ANP - 6-1-2017, 19:43 (Update 6-1-2017, 19:43)

Kai Verbij belandde met 34,98 net naast het podium: vierde. Kjeld Nuis, de derde Nederlandse deelnemer bij het sprinttoernooi, kende een slechte start. De nummer twee van het laatstgehouden WK sprint kwam kort na de start van zijn 500 meter met een punt van zijn schaats in het ijs. Nuis bleef overeind, maar verloor wel veel tijd. Uiteindelijk klokte de rijder van Lotto NL-Jumbo 35,49 seconden. Daarmee eindigde hij als negende.