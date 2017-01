Grizzlies stunten tegen Warriors

OAKLAND - De basketballers van Memphis Grizzlies stuntten vrijdag (plaatselijke tijd) in de NBA tegen Golden State Warriors. Drie speelperiodes leek er niets aan de hand voor de formatie uit Oakland en bouwde de ploeg aan een solide voorsprong, maar in het vierde speelkwart ging alles mis en volgde er een sensationele comeback van de Grizzlies, die uitendelijk na een verlenging uitmondde in een zege van 128-119.

Door ANP - 7-1-2017, 10:39 (Update 7-1-2017, 10:39)

Mike Conley en Zach Randolph namen de Grizzlies bij de hand met ieder 27 punten. Center Marc Gasol voegde er ook nog eens 23 punten aan toe. Vedette Stephen Curry van de Warriors was bepaald niet uit vorm, getuige zijn score van 40 punten, maar ook hij kon het tij niet meer keren. Golden State blijft ondanks de nederlaag koploper in de Western Conference.