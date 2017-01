Wüst slaat NK allround over

ANP Wüst slaat NK allround over

HEERENVEEN - Ireen Wüst zal over twee weken niet aan de start verschijnen van de NK allround in Heerenveen. ,,Misschien doe ik in dat weekeinde in Thialf nog wel mee aan de NK sprint. Het kan ook zijn dat ik voor een extra trainingskamp kies. Ik weet het nog niet'', zei de Brabantse topschaatsster nadat ze zaterdag in het Friese ijspaleis voor de vijfde keer de Europese titel allround had gewonnen.

Door ANP - 7-1-2017, 15:57 (Update 7-1-2017, 15:57)

Met Wüst verzekerde ook haar ploeggenote Antoinette de Jong (derde) zich van een ticket voor de WK allround in Hamar (5-6 maart). Bij de NK allround valt het derde startbewijs voor de wereldtitelstrijd te verdienen.

Wüst liet in Thialf ook weten dat ze volgend jaar in de aanloop naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea de EK afstanden, een nieuw toernooi dat om en om met de EK allround en de EK sprint wordt afgewerkt, niet zal rijden.