ANP Djokovic is Murray de baas in Doha

DOHA - Novak Djokovic heeft de eerste grote confrontatie met Andy Murray in het tennisjaar 2017 gewonnen. De Serviër, die afgelopen najaar zijn leidende positie op de wereldranglijst moest afstaan aan de Schot, was in een zinderende finale van het ATP-toernooi van Doha na een kleine drie uur te sterk: 6-3 5-7 6-4.

Door ANP - 7-1-2017, 19:33 (Update 7-1-2017, 19:33)

Titelverdediger Djokovic won de eerste set met 6-3, pakte de break in de zevende game van de tweede set maar zag Murray terugbreken naar 5-5. De nummer één van de wereld trok de set vervolgens naar zich toe. In de derde set viel de break opnieuw in de zevende game, ook weer voor Djokovic. Murray hield zijn volgende opslagbeurt (5-4) maar zag daarna Djokovic de partij uitserveren.