ANP Scotson pakt bij debuut Australische trui

BUNINYONG - De 22-jarige wielrenner Miles Scotson heeft in zijn eerste profkoers op de weg meteen een hoofdprijs gepakt. De kersverse aanwinst van BMC won zondag in Buninyong het Australisch kampioenschap.

Door ANP - 8-1-2017, 11:34 (Update 8-1-2017, 11:34)

Scotson demarreerde in de zware wedstrijd op anderhalve kilometer van de meet uit een kopgroep van veertien renners en slaagde erin een gaatje te slaan. De beloftevolle renner, die pas zes weken geleden zijn profcontract tekende bij BMC en voorheen vooral actief was op de baan, hield stand en passeerde als eerste de meet, voor de ervaren cracks Simon Gerrans en Nathan Haas.

,,Ik had niet echt een tactiek en was er ook niet zeker van dat ik alle achttien ronden zou volhouden. Maar toen ik er in de laatste ronde nog bijzat, wachtte ik achterin de groep en probeerde het in de laatste afdaling. Het was een heerlijk gevoel toen ik merkte dat ik het zou halen'', zei de winnaar in de Herald Sun.