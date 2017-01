Derde nationale titel voor Van der Poel

SINT-MICHIELSGESTEL - Veldrijder Mathieu van der Poel is zondag in Sint-Michielsgestel voor het derde jaar op rij Nederlands kampioen geworden. De 21-jarige renner van Beobank-Corendon was zoals verwacht een klasse apart en reed het grootste deel van de wedstrijd op het modderige parcours alleen voorop. Corné van Kessel pakte het zilver. Het brons was voor Joris Nieuwenhuis.

8-1-2017

Van der Poel werd niet meer gehinderd door een nekblessure, die hij vorige week had opgelopen bij een val in de cross van Loenhout.

Van Kessel was de man die het tempo in de beginfase bepaalde. Het ging te hard voor Lars Boom. Nieuwenhuis, Van der Poel en Van Kessel kwamen na twee ronden nog gedrieën over de finish, maar snel daarna ging de titelverdediger er alleen vandoor.