ANP Vos overtuigend naar zesde nationale titel

SINT-MICHIELSGESTEL - Marianne Vos heeft zondag in Sint-Michielsgestel voor de zesde keer in haar loopbaan de Nederlandse titel veldrijden veroverd. De Brabantse, die deze winter na twee jaar afwezigheid terugkeerde in de modder, beheerste de wedstrijd van start tot finish.

Door ANP - 8-1-2017, 16:04 (Update 8-1-2017, 16:04)

Op ruime afstand van de winnares pakte Lucinda Brand het zilver. Sophie de Boer werd derde. Titelverdedigster en wereldkampioene Thalita de Jong speelde geen rol in de strijd om de medailles.