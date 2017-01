Toptennis terug op 't Melkhuisje

ANP Toptennis terug op 't Melkhuisje

HILVERSUM - Na 23 jaar is er in mei weer toptennis te zien bij HLTC ’t Melkhuisje in Hilversum. Van 18 tot en met 20 mei komen Robin Haase, een tweede Nederlander en twee buitenlandse spelers in actie tijdens de eerste Melkhuisje Masters. Het compacte, driedaagse evenement staat geheel in het teken van de voorbereiding op Roland Garros, dat een dikke week later in Parijs begint.

Door ANP - 9-1-2017, 1:08 (Update 9-1-2017, 1:08)

De Melkhuisje Masters is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen HLTC ’t Melkhuisje, de gemeente Hilversum, het stadsfonds en het bedrijfsleven en zal facilitair worden ondersteund door tennisbond KNLTB. Er wordt een zogeheten round robin format gehanteerd, waardoor alle spelers verzekerd zijn van drie partijen. Daardoor kunnen zij zich optimaal voorbereiden op Roland Garros.

Haase, sinds jaar en dag Nederlands nummer 1, heeft zijn deelname reeds toegezegd.

Op het centre court, waar de Tsjech Karel Novacek in 1994 de laatste editie van de Dutch Open in Hilversum naar zich toetrok, zal plaats zijn voor zo'n 1500 toeschouwers.