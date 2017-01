Veldrijdster De Jong slaat WB-cross ook over

NIEUWEGEIN - Net als Mathieu van der Poel slaat ook veldrijdster Thalita de Jong de komende wereldbekerwedstrijd in Fiuggi over. De regerend wereldkampioene gaat met Van der Poel en Lucinda Brand op trainingskamp, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK van eind deze maand in Luxemburg.

Door ANP - 9-1-2017, 13:08 (Update 9-1-2017, 13:08)

Van der Poel had eerder via zijn Belgische crossploeg al laten weten de wedstrijd in Fiuggi over te slaan. De 21-jarige veldrijder werd zondag in Sint-Michielsgestel voor de derde keer op rij Nederlands kampioen. De Jong kon bij de vrouwen niet meedoen om de medailles en moest haar kampioenstrui afstaan aan Marianne Vos.

Vos staat zondag wel aan de start in Italië, samen met onder anderen Sophie de Boer. Bij de mannen selecteerde bondscoach Gerben de Knegt maandag zeven renners, onder wie Lars Boom, Corné van Kessel, Lars van der Haar en David van der Poel.