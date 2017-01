Wanty zwijgt nog over 'stoppende' Westra

ANP Wanty zwijgt nog over 'stoppende' Westra

ISIÈRES - Wielerploeg Wanty-Groupe Gobert heeft maandag nog niet bevestigd dat Lieuwe Westra zijn contract heeft ingeleverd. De Friese renner meldde zondagavond via Facebook dat hij zijn loopbaan per direct heeft beëindigd, maar dat bericht werd niet veel later verwijderd.

Door ANP - 9-1-2017, 13:10 (Update 9-1-2017, 13:10)

,,Wij kunnen op dit moment niets bevestigen van zijn afscheid. Later op de dag komen we met meer nieuws'', liet een woordvoerder maandag weten.

Westra (34) won vorig jaar in dienst van Astana nog de Driedaagse De Panne-Koksijde, maar kreeg erna te maken met motivatieproblemen. In het najaar tekende hij een contract bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert.

De 34-jarige Westra werd twee keer Nederlands kampioen tijdrijden, won etappes in Parijs-Nice en Critérium du Dauphiné en hielp Vincenzo Nibali in 2014 aan de eindzege in de Ronde van Frankrijk.