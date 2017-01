Peterhansel boekt tweede dagzege Dakar

ANP Peterhansel boekt tweede dagzege Dakar

UYUNI - De Franse rallyrijder Stéphane Peterhansel heeft maandag zijn tweede etappezege in de Dakar Rally van dit jaar geboekt. Hij legde de ingekorte zevende klassementsproef van ruim 140 kilometer tussen La Paz en Uyuni in Bolivia als snelste af. De rijder van Peugeot was 48 seconden rapper dan zijn landgenoot Sébastien Loeb (Peugeot). De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota) zette de derde tijd neer; hij gaf 3.33 minuten toe op de dagwinnaar.

Door ANP - 9-1-2017, 20:33 (Update 9-1-2017, 20:33)

Peterhansel, al twaalf keer eindwinnaar van de woestijnrally, verstevigde zijn koppositie in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op meervoudig wereldkampioen rallyrijden Loeb bedraagt 1.57 minuten.