Schlierenzauer na jaar terug op de schans

ANP Schlierenzauer na jaar terug op de schans

INNSBRUCK - De Oostenrijkse skispringer Gregor Schlierenzauer keert na een jaar afwezigheid terug op de schans. De 27-jarige Schlierenzauer, één van de meest succesvolle schansspringers ooit, scheurde in maart vorig jaar een kruisband van zijn rechterknie. Na een lange revalidatie maakt de Oostenrijker deze week bij de wereldbekerwedstrijd in Polen zijn rentree.

Door ANP - 10-1-2017, 8:54 (Update 10-1-2017, 8:54)

'Schlieri' stond op 3 januari vorig jaar in Innsbruck voor het laatst bovenaan de schans. De Oostenrijker zat toen in zo'n slechte fase, dat de bond hem passeerde voor de laatste wedstrijd van de Vierschansentournee in Bischofshofen. Schlierenzauer zette direct een punt achter zijn seizoen. Twee maanden later ging het mis toen hij in Canada aan het skiën was.

Schlierenzauer heeft liefst 53 wereldbekerzeges op zijn naam staan. Hij schreef twee keer de Vierschansentournee op zijn naam, in 2012 en 2013. Op de Olympische Spelen van 2010 pakte hij goud met het Oostenrijkse team en individueel twee keer brons, vier jaar later in Sotsji behaalde hij zilver met de ploeg.