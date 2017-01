Bertens en Larsson direct verslagen in Hobart

HOBART - Tennisster Kiki Bertens is met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson dinsdag direct uitgeschakeld bij het WTA-toernooi in Hobart. Bertens en Larsson werden al in de eerste ronde verslagen door het koppel Raluca Olaru en Olga Savtsjoek. Op het hardcourt in Australië werd het 6-4 6-2 voor de tennissters uit Roemenië en Oekraïne.

Door ANP - 10-1-2017, 11:39 (Update 10-1-2017, 11:39)

De 25-jarige Westlandse is nog wel actief in het enkelspel. Bertens bereikte maandag op overtuigende wijze de tweede ronde door Annika Beck uit Duitsland opzij te zetten: 6-1 6-2. De mondiale nummer 22 moet het woensdag opnemen tegen Galina Voskobojeva uit Kazachstan.

Bertens en Larsson pakten vorige week nog de dubbeltitel in Auckland. In Hobart bereidt Bertens zich voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.