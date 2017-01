Netwerk van artsen moet doping tegengaan

NAIROBI - De Keniaanse atletiekbond gaat strenger toezien op artsen die voor de organisatie dopingtesten uitvoeren. Daarvoor is een lijst opgesteld met geaccrediteerde doktoren, liet een woordvoerder van Athletics Kenya (AK) dinsdag weten. ,,Zo ontstaat er een netwerk van gediplomeerde en betrouwbare artsen, die zich verre van dopinggebruik houden. In het verleden zijn er doktoren geweest die sporters hebben verleid tot het gebruik van verboden middelen.''

Door ANP - 10-1-2017, 17:10 (Update 10-1-2017, 17:10)

Talloze Keniaanse atleten werden de afgelopen jaren betrapt op doping. Als gevolg daarvan had het wereldantidopingbureau WADA Kenia op de zwarte lijst gezet van landen die niet voldoen aan de antidopingcode. Het Afrikaanse land werd daar in augustus, een dag voor de opening van de Olympische Spelen in Rio, weer vanaf gehaald. Kenia had toen al maatregelen genomen tegen dopinggebruik. Zo had het land antidopingwetgeving opgesteld en ingevoerd die in lijn is met de code. Met de nieuwe maatregel hoopt de nationale atletiekbond de sport verder op te schonen.