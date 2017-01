Snowboardster Dekker tweede in Bad Gastein

ANP Snowboardster Dekker tweede in Bad Gastein

BAD GASTEIN - Snowboardster Michelle Dekker is dinsdag als tweede geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd op de parallelslalom in het Oostenrijkse Bad Gastein.

Door ANP - 10-1-2017, 20:13 (Update 10-1-2017, 20:13)

In de finale verloor ze van de Oostenrijkse Daniela Ulbing.

Dekker kwam nooit eerder op het podium in de wereldbeker. Haar beste prestaties behaalde de twintigjarige Zoetermeerse tot nu toe ook in Bad Gastein. Ze werd daar al eens tiende en elfde.

In de Europa Cup, een niveau lager dan de wereldbeker, was Dekker dit seizoen ook al succesvol. Ze won in november in Landgraaf de parallelslalom.