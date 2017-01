Spanjaard Barreda wint weer etappe Dakar

SALTA - De Spaanse motorcoureur Joan Barreda heeft zijn tweede etappe in de Dakar-rally gewonnen. De Honda-coureur legde de in tweeën gehakte achtste etappe dinsdag af in 4.28.21 uur, 3.51 minuut sneller dan Matthias Walkner (KTM) uit Oostenrijk. Barreda won vorige week ook de derde rit van de rally.

Door ANP - 10-1-2017, 21:12 (Update 10-1-2017, 21:12)

Sam Sunderland kwam als derde aan op 3.54 van Barreda. De Brit verstevigde daardoor zijn leiding in het algemeen klassement. De KTM-rijder heeft 20.58 minuten voorsprong op de Chileense Husqvarna-coureur Pablo Quintanilla en 28.49 minuten op de Yamaha-rijdende Fransman Adrien Van Beveren.