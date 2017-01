Loeb neemt leiding over in Dakar Rally

SALTA - Fransman Sébastien Loeb heeft de leiding in de Dakar Rally veroverd. De voormalig rallykampioen legde in zijn Peugeot de achtste etappe dinsdag af in 4.11.02 uur. Dat was 3.35 minuten sneller dan land- en ploeggenoot Stéphane Peterhansel. De Fin Mikko Hirvonen werd in zijn Mini derde.

Door ANP - 10-1-2017, 21:50 (Update 10-1-2017, 21:50)

Omdat Loeb een achterstand op Peterhansel had van net geen twee minuten, passeerde hij de twaalfvoudig winnaar van Dakar. Loebs voorsprong bedraagt nu 1.38 minuten. Hirvonen is ook in het klassement derde, maar staat op een forse achterstand van 53.41 minuten.