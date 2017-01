Haase verrast Ferrer

AUCKLAND - Robin Haase heeft woensdag in Auckland voor een verrassing gezorgd. De Nederlandse tennisser schakelde in de tweede ronde van het ATP-toernooi de als derde geplaatste Spanjaard David Ferrer uit. Haase, de nummer 58 van de wereld, was in de tiebreak van de derde set net wat beter dan de 34-jarige Spanjaard. De partij duurde precies twee uur: 2-6 6-4 7-6 (4).

Door ANP - 11-1-2017, 7:42 (Update 11-1-2017, 7:42)

Het was pas de eerste keer dat Haase en Ferrer, de mondiale nummer 21, tegenover elkaar stonden. Ferrer won 26 titels in zijn loopbaan en stond in 2013 in de finale van Roland Garros.

Haase treft in de kwartfinales Joao Sousa, de nummer 44 van de wereld. Beide spelers troffen elkaar twee keer eerder. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in augustus was Joao Sousa de beste, in februari had Haase in Marseille nog gewonnen van de Portugees.